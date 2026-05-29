La clausola di Dumfries accende il mercato dell’Inter | l’olandese verso l’addio tra le sirene di Barcellona e Liverpool

La clausola rescissoria di Denzel Dumfries sta influenzando le trattative di mercato dell’Inter, con il difensore olandese nel mirino di Barcellona e Liverpool. La presenza di questa clausola potrebbe portare a una cessione rapida, modificando i piani di rafforzamento della squadra per la prossima stagione. La situazione contrattuale del giocatore è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

La pianificazione del mercato estivo dell’ Inter rischia di subire una brusca accelerazione a causa di una specifica condizione contrattuale legata al futuro di Denzel Dumfries. Nel contratto dell’esterno destro olandese è infatti presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, attivabile esclusivamente a partire dal mese di luglio, che rende molto concreta la prospettiva di una sua imminente partenza da Milano. Di fronte alla reale possibilità di perdere il calciatore nelle prossime settimane, la dirigenza di viale della Liberazione ha intensificato i contatti per bloccare il giovane Marco Palestra, individuato ormai da tempo come il profilo ideale per raccogliere l’eredità sulla fascia destra nerazzurra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Dumfries conteso: tre giganti pronti al colpo

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