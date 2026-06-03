Dumfries e l’addio all’Inter un male necessario | la verità sulla clausola e il precedente con Hakimi – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Dumfries ha lasciato l’Inter per trasferirsi in un’altra squadra, dopo che si è scoperto che la clausola rescissoria del suo contratto era stata attivata. La decisione di cedere il giocatore era già prevista da tempo, come dimostra anche un precedente simile con Hakimi. La clausola ha permesso al nuovo club di acquistare il calciatore senza ostacoli, portando così alla sua partenza dall’Inter.

di Giuseppe Colicchia Dalla clausola rescissoria al trasferimento: perché la cessione di Dumfries era nell’aria da tempo. La nostra analisi. La notizia del passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid ha inevitabilmente scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi dell’Inter. L’idea di perdere uno dei protagonisti delle ultime stagioni lascia un senso di amarezza, ma osservando più attentamente il percorso che ha portato a questa decisione, emerge come l’addio fosse in realtà scritto da tempo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tutto nasce nell’autunno del 2024, quando il laterale olandese si trovava a un passo dalla scadenza contrattuale fissata per il 2025. 🔗 Leggi su Internews24.com

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