Dumfries Real Madrid ci siamo davvero | visite completate e clausola da 20 milioni già pagata

Da calcionews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Denzel Dumfries ha completato le visite mediche e la sua clausola rescissoria di 20 milioni di euro è stata pagata. Il trasferimento al Real Madrid è ora ufficiale.

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Real Madrid, Denzel Dumfries adesso è pronto: superate le visite mediche e attivata la clausola rescissoria. Le ultimissime. L’operazione che porterà Denzel Dumfries al Real Madrid è ormai alle battute finali. Come riportato da Fabrizio Romano, l’esterno olandese ha sostenuto e completato oggi le visite mediche nei Paesi Bassi, ultimo step prima della definizione formale del trasferimento ai Blancos. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il club spagnolo ha inoltre attivato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, comunicando ufficialmente all’ Inter la volontà di procedere con l’acquisto. Una mossa che chiude ogni margine di trattativa e sancisce la separazione definitiva tra il laterale e la società nerazzurra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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