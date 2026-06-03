Dumfries Real Madrid ci siamo davvero | visite completate e clausola da 20 milioni già pagata

Denzel Dumfries ha completato le visite mediche e la sua clausola rescissoria di 20 milioni di euro è stata pagata. Il trasferimento al Real Madrid è ora ufficiale.

Real Madrid, Denzel Dumfries adesso è pronto: superate le visite mediche e attivata la clausola rescissoria. Le ultimissime. L’operazione che porterà Denzel Dumfries al Real Madrid è ormai alle battute finali. Come riportato da Fabrizio Romano, l’esterno olandese ha sostenuto e completato oggi le visite mediche nei Paesi Bassi, ultimo step prima della definizione formale del trasferimento ai Blancos. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il club spagnolo ha inoltre attivato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, comunicando ufficialmente all’ Inter la volontà di procedere con l’acquisto. Una mossa che chiude ogni margine di trattativa e sancisce la separazione definitiva tra il laterale e la società nerazzurra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Dumfries Real Madrid, ci siamo: visite mediche completate e clausola pagataDenzel Dumfries ha completato le visite mediche e il pagamento della clausola rescissoria, rendendo imminente il suo trasferimento al Real Madrid.

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Temi più discussi: Inter, attenzione al Real Madrid: Dumfries può partire per 25 milioni. La strana clausola che vale solo nel mese di luglio; Denzel Dumfries lascia l'Inter dopo 5 anni: il Real Madrid paga la mini-clausola per l'esterno olandese; Dumfries al Real Madrid, è fatta: accordo tra i club, quanto incassa l'Inter dalla cessione; Inter, Dumfries addio: il Real pagherà 20 milioni per la clausola.

Il Real Madrid ha inviato oggi all’Inter la comunicazione ufficiale della volontà di attivare la clausola di Denzel #Dumfries. L’olandese ha già svolto le visite mediche per i Blancos in Olanda: ai nerazzurri 20 milioni di euro. Tutto fatto. [ @FabrizioRoma x.com

[Romano] Denzel Dumfries al Real Madrid, ECCO SI VA! Accordo in essere e tutto concordato con il terzino destro olandese per unirsi al Real Madrid dall'Inter, il club spagnolo attiverà la clausola di rilascio di 20 milioni di euro. Dumfries ha accettato Madrid, af reddit

MERCATO - Real Madrid, Dumfries ha già svolto le visite mediche in OlandaDenzel Dumfries è ormai virtualmente un giocatore del Real Madrid. L'accordo tra le parti è stato raggiunto e il trasferimento del laterale olandese può considerarsi praticamente definito, tanto che i ... napolimagazine.com

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