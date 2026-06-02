Dumfries ha deciso di concentrarsi sul trasferimento al Real Madrid. Il giocatore è in trattativa con gli agenti, con una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. La trattativa riguarda il passaggio al club spagnolo, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La decisione di Dumfries di puntare al Real Madrid viene confermata dalle fonti vicine alla società. La clausola di 20 milioni rappresenta il limite massimo per il suo eventuale trasferimento.

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© Internews24.com - Dumfries ha scelto: priorità al Real Madrid! Si tratta con gli agenti: clausola da 20 milioni

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