L'ex presidente dell'Inter ha condiviso dettagli su diverse trattative di calcio, tra cui il trasferimento di Ibrahimovic al Barcellona, spiegando come si svolsero i negoziati. Ha anche riferito che Cantona era disponibile a trasferirsi all'Inter e ha parlato di un possibile ritorno di Mourinho al Real Madrid, definendolo una rivincita. Le sue dichiarazioni si concentrano su episodi e decisioni legate al mercato e alle scelte di alcuni allenatori.

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© Calcionews24.com - Moratti racconta: «Ecco come andò per Ibrahimovic al Barcellona. Cantona era disposto a venire all’Inter. Mourinho al Real Madrid sarebbe una rivincita»

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