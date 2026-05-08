Moratti racconta | Ecco come andò per Ibrahimovic al Barcellona Cantona era disposto a venire all’Inter Mourinho al Real Madrid sarebbe una rivincita
L'ex presidente dell'Inter ha condiviso dettagli su diverse trattative di calcio, tra cui il trasferimento di Ibrahimovic al Barcellona, spiegando come si svolsero i negoziati. Ha anche riferito che Cantona era disponibile a trasferirsi all'Inter e ha parlato di un possibile ritorno di Mourinho al Real Madrid, definendolo una rivincita. Le sue dichiarazioni si concentrano su episodi e decisioni legate al mercato e alle scelte di alcuni allenatori.
Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Mourinho pronto a tornare al Real Madrid? Minestre riscaldate o ricette vincenti? Il grande dilemma dei ritorni in panchina Rissa con Valverde, le scuse di Tchouameni: «Ciò che è successo in settimana in allenamento è inaccettabile.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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