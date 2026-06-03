Dumfries si trasferirà al Real Madrid, secondo quanto riferito. L’Inter e Cristian Chivu erano già stati informati di questa decisione circa un mese fa dall’entourage del giocatore. La notizia del passaggio è quindi stata nota prima dell’annuncio ufficiale.

di Stefano Cori Dumfries andrà al Real Madrid ma per l’Inter e Cristian Chivu questa ormai non era più una sorpresa. Il primo grande colpo del calciomercato estivo arriva in uscita, Denzel Dumfries andrà al Real Madrid, i blancos sfrutteranno la clausola da 20 milioni, ma spunta un retroscena: l’Inter era già al corrente di tutto ciò. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione del giocatore era nota all’Inter già da circa un mese. Infatti Dumfries, tramite il suo entourage, aveva informato Cristian Chivu e i dirigenti della volontà di sfruttare la clausola da 20 milioni di euro valida fino a metà luglio per cogliere l’ultimo grande contratto della carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Dumfries al Real, l’Inter e Chivu sapevano già tutto: informati un mese fa dall’entourage

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