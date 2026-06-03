Calciomercato Inter | è fatta per Dumfries al Real offerta per il sostituto

L'Inter ha concluso l’accordo con il Real Madrid per la cessione di Denzel Dumfries. Il giocatore si trasferirà in Spagna, mentre i nerazzurri stanno preparando un’offerta per un nuovo terzino destro. La società sta cercando un sostituto per rafforzare la corsia di destra e garantire una rotazione stabile in quella posizione. La trattativa è in fase avanzata e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

L’Inter saluta Denzel Dumfries, ormai in partenza verso il Real Madrid, e prepara l’assalto ad un sostituto per regalare a Chivu un nuovo terzino titolare per la corsia di destra. Alla fine è arrivata, la tanto temuta offerta per Dumfries con il pagamento della clausola rescissoria, sarà recapitata all’Inter in questi giorni. Josè Mourinho, prossimo allenatore del Real Madrid, ha scelto espressamente Denzel Dumfries per sostituire il partente Dani Carvajal. Il club spagnolo ha deciso di pagare interamente la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, valida dal 1 al 31 luglio. L’Inter perde così l’esterno titolare, capace di collezionare 207 presenze e 11 reti in maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Sportface.it

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MERCATO INTER: E Fatta! Oaktree Piazza il Colpo! Trattativa per Palestra Avviata!

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