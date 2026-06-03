Due studenti di Gaza accolti a Unimore nell’ambito del programma nazionale IUPALS

Da modenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza sono arrivati a Modena per continuare gli studi all’Università di Modena e Reggio Emilia. Si tratta di una studentessa e uno studente che parteciperanno al programma nazionale IUPALS. L’arrivo è avvenuto ieri, e i giovani proseguiranno il loro percorso accademico presso l’ateneo emiliano.

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Sono arrivati ieri a Modena dalla Striscia di Gaza due studenti - una studentessa e uno studente - palestinesi che proseguiranno il proprio percorso universitario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Il loro arrivo si inserisce nell’ambito del programma IUPALS – Italian Universities for. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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