Studenti dalla Romania accolti dal Parco Nazionale del Gargano

Il Parco Nazionale del Gargano ha ospitato studenti provenienti dalla Romania coinvolti nel progetto Erasmus dell’Istituto “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo. Gli studenti sono arrivati nel parco, dove hanno partecipato a attività e visite organizzate nell’ambito dello scambio internazionale. L’iniziativa rientra nel programma di mobilità studentesca e si inserisce nelle attività di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e il parco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Parco Nazionale del Gargano ha accolto gli studenti provenienti dalla Romania, protagonisti del progetto Erasmus dell’Istituto “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo. Li ho incontrati e con loro abbiamo discusso delle meraviglie della nostra terra, che i giovani studenti hanno avuto il privilegio di visitare e vivere. I loro occhi entusiasti ed i loro sorrisi hanno raccontato meglio di mille parole la gioia per aver conosciuto le bellezze di Monte Sant’Angelo, di Mattinata, di Baia delle Zagare, del Santuario di San Michele. Luoghi che non dimenticheranno e che, ne sono certo, saranno promossi in Romania attraverso la loro esperienza. Anche con queste iniziative è possibile promuovere il Gargano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Studenti dalla Romania accolti dal Parco Nazionale del Gargano Notizie correlate Abusivismo nel Parco Nazionale del Gargano: sequestrata villa di 3mila mq sul mareAbusivismo edilizio, scatta il sequestro preventivo di una villa di 3mila mq costruita a pochi passi dal mare di Mattinata, sul Gargano. Un’occasione per conoscere il Parco Nazionale del Gargano su due ruote, attraversando borghi e strade panoramicheVivere la natura immergendosi nelle sue bellezze, ammirare l’ambiente cogliendone tutte le ricchezze.