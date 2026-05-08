Unimore premia l’eccellenza sportiva e accademica | ecco i riconoscimenti del Programma Unimore Sport Excellence 2025 2026

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha assegnato i premi della nona edizione del Programma Unimore Sport Excellence 20252026, un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Coni. La cerimonia ha visto la consegna di riconoscimenti agli studenti-atleti che si sono distinti sia nel campo sportivo che in quello accademico. L’obiettivo del programma è sostenere la carriera universitaria degli atleti coinvolti.

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