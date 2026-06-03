Due rottweiler seminano il panico a Tommaso Natale

Due cani rottweiler hanno aggredito alcune persone e provocato scompiglio nella zona di Tommaso Natale, domenica mattina intorno alle 6,30. Le persone presenti hanno cercato di allontanarsi mentre i cani correvano nel quartiere, creando tensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area. Nessun ferito grave è stato segnalato.

La scorsa domenica, intorno alle 6,30, due cani rottweiler hanno seminato il panico nella zona di Tommaso Natale. I due cani, di grossa taglia e provvisti di collare, hanno dilaniato una povera gatta (che era stata operata recentemente ed era in via di guarigione), hanno tentato di aggredire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Due arresti per droga tra Zen e Tommaso Natale: sequestrati 95 grammi di hashish e denaro in contantiNella zona tra Zen e Tommaso Natale, i carabinieri hanno arrestato due giovani, di 20 e 33 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di...

Leggi anche: Seminano il panico per pochi euro. Armati rapinano la Posta. Rintracciati gli autori del colpo

Tommaso Zorzi, il doppio albero di Natale in salotto: è nato un nuovo trend?Non è Natale senza un albero addobbato che scalda la casa. Tra i vip, gli addobbi più apprezzati sono stati quelli di Michelle Hunziker con decorazioni total white e Chiara Ferragni, che si è fatta ... leggo.it

Due alberi di Natale in salotto: il trend più originale delle feste lanciato da Tommaso ZorziTommaso Zorzi è pronto per ospitare banchetti e party natalizi. In salotto ha addobbato non uno ma due alberi di Natale, lanciando così il trend più originale delle feste. Leggi le notizie prima degli ... fanpage.it