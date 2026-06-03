Due rottweiler seminano il panico a Tommaso Natale

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due cani rottweiler hanno aggredito alcune persone e provocato scompiglio nella zona di Tommaso Natale, domenica mattina intorno alle 6,30. Le persone presenti hanno cercato di allontanarsi mentre i cani correvano nel quartiere, creando tensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area. Nessun ferito grave è stato segnalato.

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La scorsa domenica, intorno alle 6,30, due cani rottweiler hanno seminato il panico nella zona di Tommaso Natale. I due cani, di grossa taglia e provvisti di collare, hanno dilaniato una povera gatta (che era stata operata recentemente ed era in via di guarigione), hanno tentato di aggredire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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