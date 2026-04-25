Seminano il panico per pochi euro Armati rapinano la Posta Rintracciati gli autori del colpo
Il 16 aprile alle 10.40, quattro uomini armati hanno assaltato l’ufficio postale di via IV Novembre a Erba. Dopo aver minacciato il personale, sono fuggiti con circa 760 euro, un bottino che si può considerare modesto rispetto alla violenza utilizzata. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare gli autori dell’episodio, che hanno agito in pochi minuti. La rapina ha creato scompiglio tra i cittadini presenti al momento.
Alle 10.40 del 16 aprile, quattro uomini avevano rapinato l’ ufficio postale di via IV Novembre a Erba, fuggendo con un bottino certamente al di sotto delle aspettative: 760 euro. Le successive e veloci indagini condotte dalla Squadra Mobile di Milano e di Como, hanno dato un nome a quegli uomini, finiti in carcere: Donato Montemitro, 52 anni di Lodi, Ciro Calcagno, 48 anni di Milano, Roberto Cicolella, 50 anni di Cerignola, provincia di Foggia e Paolo Gerosa, 51 anni di Milano. I loro fermi sono stati già convalidati dal Gip di Milano, e il fascicolo trasmesso a Como per competenza, mentre è stato denunciato a piede libero un quinto complice.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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