Il 16 aprile alle 10.40, quattro uomini armati hanno assaltato l’ufficio postale di via IV Novembre a Erba. Dopo aver minacciato il personale, sono fuggiti con circa 760 euro, un bottino che si può considerare modesto rispetto alla violenza utilizzata. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare gli autori dell’episodio, che hanno agito in pochi minuti. La rapina ha creato scompiglio tra i cittadini presenti al momento.

Alle 10.40 del 16 aprile, quattro uomini avevano rapinato l’ ufficio postale di via IV Novembre a Erba, fuggendo con un bottino certamente al di sotto delle aspettative: 760 euro. Le successive e veloci indagini condotte dalla Squadra Mobile di Milano e di Como, hanno dato un nome a quegli uomini, finiti in carcere: Donato Montemitro, 52 anni di Lodi, Ciro Calcagno, 48 anni di Milano, Roberto Cicolella, 50 anni di Cerignola, provincia di Foggia e Paolo Gerosa, 51 anni di Milano. I loro fermi sono stati già convalidati dal Gip di Milano, e il fascicolo trasmesso a Como per competenza, mentre è stato denunciato a piede libero un quinto complice.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seminano il panico per pochi euro. Armati rapinano la Posta. Rintracciati gli autori del colpo

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