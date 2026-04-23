Due arresti per droga tra Zen e Tommaso Natale | sequestrati 95 grammi di hashish e denaro in contanti

Nella zona tra Zen e Tommaso Natale, i carabinieri hanno arrestato due giovani, di 20 e 33 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante il controllo, sono stati sequestrati 95 grammi di hashish e una somma di denaro in contanti. L’intervento si è svolto nell’ambito di operazioni di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

Due arresti per droga tra San Filippo Neri e Tommaso Natale. I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno fermato due giovani palermitani, di 20 e 33 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. I controlli si sono concentrati tra lo Zen 2 e la zona di Partanna Mondello. Nel primo caso.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Spaccio di droga a Misilmeri, sequestrati 16 grammi tra cocaina e hashish e 740 euro: due arrestiDue arresti a Misilmeri da parte dei carabinieri della sezione Radiomobile della locale compagnia e del nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia... Firenze, controlli antidroga: sequestrati hashish, cocaina e soldi contanti. Due arresti, coinvolti anche minoriFIRENZE – Doppia operazione della polizia municipale di Firenze che ha portato al sequestro di oltre 1,3 chili di droga e all’arresto di due persone.