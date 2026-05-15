Terni la vicepresidente Arci difende i murales e la pace al Liberati

A Terni, la vicepresidente di Arci ha espresso il suo sostegno ai murales sulla curva est dello stadio Liberati, difendendo il loro valore come forma di espressione artistica e simbolo di pace. I murales sono diventati un punto di riferimento politico e sociale, attirando l'attenzione sulla loro presenza e sui messaggi che trasmettono. La discussione riguarda anche il ruolo dell’associazione nel tutelare l’arte urbana e il suo impatto nel contesto locale.

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? Punti chiave Perché i murales della curva est sono diventati un simbolo politico?. Come influenzerà la presenza di Arci la tutela dell'arte urbana?. Chi sono i promotori che chiedono protezione alla Brigata Pablo Neruda?. Cosa accadrà durante l'incontro tra la vicepresidente e i cittadini?.? In Breve Incontro presso il Jonas Club il 19 maggio alle ore 17.30. Visita alla curva est dello stadio Liberati alle ore 16.00. Difesa dei murales della Brigata Pablo Neruda da parte di No Kings Italia. Riflessione sulla memoria urbana e la convivenza civile nel territorio ternano. Martedì 19 maggio alle 17.30, il Circolo Arci Jonas Club di Terni ospiterà l’incontro promosso da No Kings Italia – Terni per la Pace con la vicepresidente nazionale di Arci, Raffaella Bolini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, la vicepresidente Arci difende i murales e la pace al Liberati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rotary Scandicci promuove la pace nelle scuole tra lingue, culture e muralesFirenze, 19 marzo 2026 - Un progetto per parlare di pace ai più giovani non in modo concreto, attraverso strumenti come la lingua, la cultura, il... "Onda di pace": a Battipaglia un murales collettivo contro la guerra dipinto con i bambini del quartiereUn murales per la pace è stato inaugurato il 23 aprile nella Villa Comunale di via Belvedere a Battipaglia.