Non solo profitto | a Roma ' esplodono' le aziende che arricchiscono il territorio I numeri del boom

A Roma sono attive 624 aziende di benefit, secondo i dati presentati durante l’iniziativa “Benefit Cities: un modello di sviluppo sostenibile dei territori”, promossa dall’assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione degli Investimenti. L’evento ha riunito rappresentanti del settore e ha evidenziato la crescita di queste società che operano sul territorio capitolino.

Roma è la Capitale delle società di benefit con 624 aziende attive sul territorio. È quanto emerso nel corso dell’evento “Benefit Cities: un modello di sviluppo sostenibile dei territori”, promosso dall’assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione degli Investimenti di Roma Capitale e NATIVA, presso l’Acquario Romano. Le società benefit sono imprese che affiancano agli obiettivi di profitto la volontà di generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. In questo contesto si inserisce, ad esempio, il programma Roma Impresa Comune. Grazie a questa iniziativa, in un solo anno le società benefit di Roma sono cresciute del 15%, passando da 217 nel maggio 2024 a 257 nel 2025, fino ad arrivare alle 624 presenti nel 2026. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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