A Cermenate, il Nil ha effettuato un controllo in un ristorante che ha portato alla scoperta di lavoratori in nero. In seguito alle verifiche, l’attività è stata sospesa e una persona è stata denunciata. La scoperta riguarda un locale che operava senza rispettare le norme sul lavoro. La sospensione dell’attività è stata decisa immediatamente.

Cermenate, 18 marzo 2026 – L'attività di controllo in un ristorante, da parte del Nil, ha portato alla scoperta di lavoratori in nero, e alla chiusura dell'attività. Controllo dei carabinieri. Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri, assieme alla stazione di Cermenate e agli Ispettori del lavoro, ha svolto un accertamento in un locale pubblico, per verificare le condizioni di sicurezza e il rispetto dei regolari contratti di impiego. Denuncia e violazioni. Al termine del controllo, è stato denunciato il titolare, per una serie di violazioni: omessa nomina del medico competente, omessa nomina degli addetti antincendio, installazione di impianto di videosorveglianza in assenza della prevista autorizzazione, e impiego di un lavoratore straniero privo di valido permesso di soggiorno ai fini lavorativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cermenate, lavoro nero al ristorante: sospensione dell'attività e una denuncia

Articoli correlati

Lavoro nero, i provvedimenti di sospensione delle attività cresciuti del 77,78% nel 2025«I risultati dell’attività ispettiva svolta dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Piacenza evidenziano un incremento del 77,51% nell’ambito...

Riscontrate diverse irregolarità in un bar di Penne: scattano denuncia, sanzioni e sospensione dell'attivitàNella giornata di martedì 20 gennaio, a Penne, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia e personale del nucleo ispettorato del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cermenate lavoro nero al ristorante...

Azienda sospesa per lavoratori in nero: titolare denunciato e multatoCermenate, la scoperta durante un’attività di indagine dei carabinieri in collaborazione con l’ispettorato del lavoro ... laprovinciadicomo.it

Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza: azienda sospesa nel CanturinoControlli dei Carabinieri con il Nucleo Ispettorato del Lavoro: due lavoratori irregolari e un dipendente senza permesso ... ciaocomo.it