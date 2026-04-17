Ospedale Santa Maria Terni due interventi di alta specialità per la microchirurgia della mano | salvate due dita amputate

Nella struttura di chirurgia della mano e microchirurgia dell’ospedale Santa Maria di Terni sono stati eseguiti due interventi di alta specializzazione per la ricostruzione di dita amputate. I due interventi sono stati condotti nei giorni scorsi e hanno coinvolto tecniche di microchirurgia per il ripristino delle dita danneggiate. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici o sui pazienti coinvolti.

Doppio intervento di microchirurgia ricostruttiva eseguiti nei giorni scorsi nella Struttura Complessa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. Le operazioni sono state eseguite in urgenza e a distanza di pochi giorni uno dall’altro su altrettanti.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

Nek, che ha subito un intervento di ricostruzione della mano: «Nel 2020, mentre lavoravo in campagna, mi sono tagliato due dita della mano. L'anulare è volato mia, l'ho raccolto con una lucidità che ancora oggi non so spiegarmi»Nek racconta di quando perse due dita della mano mentre era da solo in campagna «Ho una grande passione per l'agricoltura, il fai da te.

Tumore raro all'avambraccio, intervento ad alta specializzazione al Di Venere: mano salva grazie alla microchirurgiaUn delicato intervento per la rimozione di un raro tumore nella zona dell'avambraccio è stato eseguito con successo dall'equipe di Neurochirurgia...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Andiamo avanti sull’accordo di programma per il nuovo ospedale; Ospedale Terni, visite e consulenze gratuite dal 22 al 29 aprile; Nuovo ospedale Terni, l'accordo di programma si farà anche se è scontro Bandecchi-Proietti sulle competenze; Open Week salute della donna al Santa Maria di Terni.

Terni, all'ospedale Santa Maria avviato il percorso di Chirurgia Pediatrica per i piccoli pazientiUna rete sanitaria regionale sempre più integrata, efficiente e orientata alla qualità e all'umanizzazione delle cure ... corrieredellumbria.it

Ospedali, cittadini e sindacati: «Potenziare Orvieto e tutelare l’occupazione a Terni»Dall’ospedale di Orvieto a quello di Terni il dibattito sulla sanità umbra rimane al centro. Sul primo ha avuto modo di esprimersi la governatrice Stefania Proietti quando ha ricevuto le firme raccolt ... umbria24.it

OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA: ENDOSCOPIA BRONCHIALE IN PERSONE CON NEOPLASIE DEL DISTRETTO TORACICO La dottoressa Giulia Innocenti Bruni, direttrice della Struttura di Broncologia ed Endoscopia Bronchiale dell’osped - facebook.com facebook