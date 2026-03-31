Poco prima della nascita della sua seconda figlia, la campionessa ha condiviso su social una foto con il marito durante una serata romantica da soli, forse l’ultimo momento di intimità prima del grande evento. A pochi giorni dal parto, Federica Pellegrini si è trovata al centro di discussioni online, scatenando reazioni contrastanti tra i followers.

P erchè la maternità è esclusiva delle donne ma è sempre sotto accusa pubblica di tutti? A pochi giorni dalla nascita della sua seconda figlia, Federica Pellegrini si è ritrovata al centro di una polemica social tanto accesa quanto inattesa. L’ex campionessa olimpica ha condiviso su Instagram uno scatto insieme al marito, Matteo Giunta: una foto della coppia durante una cena fuori, da soli. Sotto il post, una frase ironica: « Scrivere l’ultima cena fa brutto ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così ». Un momento leggero, pensato per raccontare con sincerità e un pizzico di autoironia i cambiamenti imminenti legati all’arrivo della seconda figlia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La campionessa ha postato sui social una foto insieme al marito Matteo Giunta, una serata romantica da soli, forse «l'ultima cena» prima dell'arrivo della secondogenita

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