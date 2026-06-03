Due incidenti sono avvenuti in un’ora nel Valdarno e ad Arezzo, coinvolgendo complessivamente sei persone che sono state portate al pronto soccorso. A Terranuova si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, mentre a Ceciliano due vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul luogo sono intervenuti il personale del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Scontro auto-moto a Terranuova e tamponamento tra due vetture a Ceciliano. Sul posto 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Pomeriggio impegnativo per i soccorritori della provincia di Arezzo, intervenuti nel giro di poco più di un’ora per due distinti incidenti stradali che hanno richiesto il trasporto di sei persone in ospedale. Il primo intervento è stato attivato dal 118 dell’Asl Toscana Sud Est alle 18:21 a Terranuova Bracciolini per uno scontro tra un’auto e una moto. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 56 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia dall’ambulanza della Misericordia della Valdambra. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Due incidenti in un’ora nel Valdarno e ad Arezzo: sei persone finiscono al pronto soccorso

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