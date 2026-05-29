A Cortona, in località Macchia della Madonna, due auto si sono scontrate poco dopo le 8 di questa mattina. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei feriti.

Attimi di preoccupazione questa mattina a Cortona, in località Macchia della Madonna, dove due auto si sono scontrate poco dopo le 8.30. L’allarme è scattato alle 8:35 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale di Cortona per gestire i soccorsi e la viabilità. Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite. Una donna di 48 anni è stata trasportata in codice 2 all’ospedale della Fratta, mentre un uomo di 73 anni e un minore sono stati trasferiti, sempre in codice 2, all’ospedale di Arezzo per gli accertamenti e le cure necessarie. Per l’intervento sono state attivate l’ambulanza infermierizzata di Cortona e la BLSD di Foiano. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Macchia della Madonna, mattinata a paraurti: tre persone finiscono al pronto soccorso

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