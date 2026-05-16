Malori nel magazzino tre lavoratori finiscono al pronto soccorso

Tre lavoratori di un magazzino sono stati accompagnati al pronto soccorso dopo aver accusato malori, tra cui dolori allo stomaco, mentre erano al lavoro. L'episodio si è verificato in un supermercato di Pontedera e le persone coinvolte sono state assistite dai sanitari sul posto prima di essere trasportate in ospedale. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute dei lavoratori né su eventuali cause dei malori. La situazione è stata gestita immediatamente dal personale e dai servizi di emergenza.

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Pontedera (Pisa), 16 maggio 2026 – Hanno accusato malesseri, in particolare mal di stomaco, tutti insieme mentre erano al lavoro nel magazzino della Lidl di Pontedera. E’ successo poco prima di mezzogiorno nello stabilimento di via Carpi e i primi sospetti si concentrano su un prodotto usato per la pulizia dei pavimenti, esalazioni che avrebbero provocato un’intossicazione che al momento sembra per di fortuna lieve entità. La richiesta ai soccorsi. L’allarme è scattato al centro di distribuzione pontederese della nota catena della grande distribuzione, che si trova in via Carpi. Sul posto sono arrivati vari mezzi inviati dal 118, i vigili del fuoco e anche i tecnici della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malori nel magazzino, tre lavoratori finiscono al pronto soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Quanto guadagna un magazziniere in Italia Sullo stesso argomento Lite in magazzino degenera, finisce al pronto soccorsoUn'accesa discussione degenerata, tramutatosi in lite aperta, con uno dei due protagonisti che alla fine batte le testa a terra e riporta un trauma... Spray urticante in una scuola di Milano: quattro studenti finiscono al Pronto SoccorsoQuattro studenti di un istituto professionale di Milano sono rimasti intossicati da spray urticante spruzzato all’interno della scuola. Pontedera, tre operai intossicati: evacuazione dal magazzino nella zona industriale – soccorsi sul postoPONTEDERA. Tre persone intossicate al magazzino Lidl di Pontedera. L’episodio si è verificato nella mattina di sabato 16 maggio all’interno della struttura di via Carpi, dove alcuni dipendenti hanno a ... msn.com Malori nel magazzino, tre lavoratori finiscono al pronto soccorsoPontedera, il caso al centro di distribuzione della catena Lidl in via Carpi. Le loro condizioni non sarebbero gravi ... lanazione.it