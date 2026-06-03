Due importanti uffici del Comune di Napoli cambiano sede | le novità

Due uffici del Comune di Napoli, il Protocollo Generale e l'Albo Pretorio, spostano le proprie sedi nell’ambito di una riorganizzazione degli spazi comunali. La modifica si inserisce in un processo di ottimizzazione degli ambienti, senza indicare date precise o nuove ubicazioni. La decisione riguarda esclusivamente la movimentazione delle strutture, senza altre variazioni operative o funzionali annunciate.

Nell’ottica di riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi comunali a Napoli, gli uffici del Protocollo Generale e dell'Albo Pretorio cambiano sede.A partire da lunedì 8 giugno 2026, infatti, tutti i servizi saranno attivi esclusivamente presso i nuovi locali di piazza Cavour n. 42 – Piano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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