Napoli due novità importanti in vista della Cremonese | Conte cambia il piano

Il Napoli si prepara alla prossima partita contro la Cremonese con alcune modifiche nella formazione. L’allenatore ha deciso di inserire Rrahmani in difesa e di affidarsi ad Alisson come titolare sulla trequarti. Queste scelte rappresentano un tentativo di modificare l’assetto della squadra in vista dell’incontro. La sfida si avvicina e la rosa di Conte si sta adattando alle nuove disposizioni.

Antonio Conte proverà a cambiare il Napoli per la sfida alla Cremonese: Rrahmani in difesa, Alisson titolare sulla trequarti. McTominay nel ruolo di centrocampista, Anguissa escluso dalla formazione. Rrahmani e Alisson: le novità di Conte. Come rivela il Corriere dello Sport, il tecnico degli azzurri ha deciso di modificare radicalmente la formazione dopo i risultati deludenti contro Parma e Lazio. La disfatta al Maradona contro la compagine di Sarri ha spinto Conte a ricalibrare gli equilibri della squadra. Il cambio più rilevante riguarda la difesa: Rrahmani sostituirà uno tra Beukema e Buongiorno, portando esperienza e solidità nel pacchetto arretrato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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