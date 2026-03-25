Novità nell’orario del Comune Uffici aperti per due pomeriggi Ma resteranno chiusi il sabato

Da lanazione.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal mese di maggio, gli uffici del Comune di Vezzano modificheranno gli orari di apertura, prevedendo due pomeriggi di rientro e la chiusura del sabato. Questa variazione si applica sia alla presenza dei dipendenti che alla possibilità di ricevere i cittadini, che non avranno più accesso agli uffici in giornata, mentre i servizi rimarranno aperti in alcuni pomeriggi specifici.

Cambiano le abitudini dei cittadini e di conseguenza gli orari di lavoro dei dipendenti del Comune di Vezzano, dal mese di maggio il sabato gli uffici potranno esimersi dal ricevimento della popolazione, oppure non lavorare il sabato e fare due pomeriggi di rientro. Giro di vite della disciplina in vigore approvata a dicembre del 2023. In base a quest’ultima i dipendenti, ad eccezione degli operai e Polizia municipale, possono optare su sei giorni settimanali, oppure una settimana corta con un rientro fisso pomeridiano settimanale al giovedì di tre ore, dalle 14 alle 17 e un sabato non lavorativo alternato fra i vari dipendenti. A gennaio la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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