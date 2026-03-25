Novità nell’orario del Comune Uffici aperti per due pomeriggi Ma resteranno chiusi il sabato

Dal mese di maggio, gli uffici del Comune di Vezzano modificheranno gli orari di apertura, prevedendo due pomeriggi di rientro e la chiusura del sabato. Questa variazione si applica sia alla presenza dei dipendenti che alla possibilità di ricevere i cittadini, che non avranno più accesso agli uffici in giornata, mentre i servizi rimarranno aperti in alcuni pomeriggi specifici.

Cambiano le abitudini dei cittadini e di conseguenza gli orari di lavoro dei dipendenti del Comune di Vezzano, dal mese di maggio il sabato gli uffici potranno esimersi dal ricevimento della popolazione, oppure non lavorare il sabato e fare due pomeriggi di rientro. Giro di vite della disciplina in vigore approvata a dicembre del 2023. In base a quest’ultima i dipendenti, ad eccezione degli operai e Polizia municipale, possono optare su sei giorni settimanali, oppure una settimana corta con un rientro fisso pomeridiano settimanale al giovedì di tre ore, dalle 14 alle 17 e un sabato non lavorativo alternato fra i vari dipendenti. A gennaio la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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