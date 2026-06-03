Durante le celebrazioni a Madrid per il 150° anniversario della rappresentanza del Principato di Monaco in Spagna, Letizia di Spagna e Charlene di Monaco sono state fotografate insieme. Letizia indossava un completo formale con accessori eleganti, mentre Charlene optava per un look più sobrio e raffinato. Entrambe sono state immortalate in occasioni ufficiali, sottolineando i diversi stili di abbigliamento adottati durante l’evento. La visita ha attirato l’attenzione sui loro outfit e sulla presenza delle due figure istituzionali.

A Madrid, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario della rappresentanza del Principato di Monaco in Spagna, due icone dello stile regale contemporaneo si sono ritrovate sotto i riflettori: Letizia di Spagna e Charlene di Monaco. Accanto ai rispettivi consorti, Filippo VI di Spagna e Alberto II di Monaco, le due royal hanno incarnato due idee diverse di raffinatezza: rigorosa e architettonica quella di Letizia, più morbida e scultorea quella di Charlene. Charlène di Monaco, gli hairlook più belli. guarda le foto Il minimalismo chic di Letizia Ortiz. Letizia di Spagna conferma ancora una volta la sua cifra stilistica fatta di rigore e pulizia formale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Due icone reali a confronto tra eleganza istituzionale e bon-ton romantico durante la visita ufficiale a Madrid per i 150 anni della missione monegasca in Spagna

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