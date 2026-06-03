Il 1 giugno, un principe e la sua consorte sono partiti per la Spagna per una visita ufficiale di due giorni. La missione ha segnato il 150esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Stati. Durante la visita, la principessa ha reso omaggio alla regina con un inchino formale. La coppia ha partecipato a eventi ufficiali, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La visita si è conclusa con incontri istituzionali e scambi di cortesie tra i rappresentanti dei due Paesi.

Alberto e Charlene di Monaco il 1 giugno sono volati in Spagna. Il motivo? Una visita ufficiale di due giorni per celebrare il 150esimo anniversario delle relazione diplomatiche tra i due Paesi. Ad accoglierli, a Madrid, re Felipe e la regina Letizia. Charlene di Monaco a Madrid e la polemica sulla riverenza. Il principe e la principessa monegaschi, una volta arrivati nella capitale, si sono divisi per impegni differenti. Poi, al pomeriggio, hanno visitato una mostra al Giardino Botanico Reale in compagnia dei sovrani spagnoli. È nel padiglione Villanueva, all’interno del giardino, che sono state allestite, infatti, due mostre. La prima ripercorre cinque secoli di storia condivisa tra Spagna e il principato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La principessa di Monaco è volata in Spagna con Alberto per i 150 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. E ha fatto un inchino impeccabile alla regina

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