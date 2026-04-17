Per la Primavera 2026, i sandali bon ton si distinguono per dettagli come tacchi bassi, fiocchi e tessuti di raso. Queste tendenze si sono fatte strada nel settore calzaturiero, influenzando le scelte di molte aziende. Alcuni modelli sono comparsi nelle collezioni di diverse case di moda, mentre altri sono stati presentati durante eventi di settore e sono ora disponibili nei negozi.

C erte tendenze sanno essere impertinenti, imponendosi sul mercato senza chiedere permesso. Altre, invece, si insinuano lentamente, fino a diventare inevitabili. La Primavera-Estate 2026 premia, dopo stagioni dominate da volumi estremi ed estetiche Y2K, un gusto più misurato e composto. Le scarpe con tacco di stagione sono eleganti, decisamente bon ton. Jeans e scarpe basse: 5 look che slanciano senza tacchi X Il guardaroba torna ad essere civettuolo e lezioso, ma senza esibire una femminilità eccessiva.Tra fiocchi, colori neutri e tocchi classici: tutto quello che serve per i prossimi mesi è un paio di sandali dalle buone maniere. Fiocchi e fiocchetti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tacchi bassi, fiocchi e raso: i sandali bon ton conquistano la Primavera 2026

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