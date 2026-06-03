Due giorni di trekking sulle alte Madonie alla scoperta di vette e panorami

Due giorni di trekking si sono svolti nelle alte Madonie, coinvolgendo escursionisti in un percorso tra faggete secolari, valloni d’alta quota e punti panoramici. L’attività è durata un fine settimana e ha attraversato alcuni dei luoghi più noti della montagna siciliana. Il percorso ha previsto l’esplorazione di diverse aree della zona, con soste in punti di interesse naturalistico e paesaggistico.

Weekend firmato Cielo & Terra nel cuore più alto e selvaggio delle Madonie. Per due giorni cammineremo tra faggete secolari, grandi valloni d’alta quota e panorami immensi, attraversando alcuni dei luoghi più iconici della montagna siciliana.Sarà un’esperienza autentica, lenta e immersiva, dove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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