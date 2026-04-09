Escursione nelle alte Madonie trekking nel Vallone Fra Paolo e sulla Cresta della Quacella

Un'escursione nelle alte Madonie offre l’opportunità di scoprire il paesaggio durante la primavera, con il trekking che si svolge nel Vallone Fra Paolo e sulla Cresta della Quacella. L’itinerario attraversa zone montuose e si conclude con vedute panoramiche sulla valle e le cime circostanti. La passeggiata dura diverse ore e coinvolge sentieri naturalistici immersi nella vegetazione tipica di questa stagione.

Tornano protagoniste le Alte Madonie con un’escursione primaverile che promette panorami spettacolari e un’immersione completa nella natura in risveglio. Domenica 26 aprile è in programma un trekking ad anello tra alcuni dei luoghi più suggestivi del parco, in un periodo dell’anno in cui la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Winter Trekking nel Parco del Partenio, l'escursione organizzata da IrpiniavventuraDomenica 18 gennaio è in programma un suggestivo Winter Trekking nel cuore del Parco Regionale del Partenio, un’escursione che accompagnerà i... Leggi anche: Escursione 'I pinnacoli del Vallone di Santa Venera'