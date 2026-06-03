Due giorni di festa al Tricalle | il programma

Da chietitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 3 e il 4 giugno si svolgono i festeggiamenti al Tricalle dedicati a San Francesco Caracciolo. L’evento prevede due serate con musica dal vivo, con attività ricreative programmate per entrambe le giornate. La manifestazione si svolge in un’area dedicata alle celebrazioni religiose e alle attività di intrattenimento per la comunità locale. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 3 e il 4 giugno tornano i festeggiamenti al Tricalle, in onore di San Francesco Caracciolo.Il programma ricreativo prevede due serate di musica. Si parte mercoledì 3 giugno alle 21 circa con il concerto dei Binario 03, una party band che accenderà il piazzale. Giovedì 4, alle 15 la banda della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Festa della Repubblica 2026, due giorni di eventi a Roma: ecco il programmaIl 2 giugno 2026 si terranno a Roma due giorni di eventi per celebrare gli 80 anni dal referendum istituzionale che ha portato alla nascita della...

"Cecca c'è", ha lasciato un segno profondo nel mondo Uisp: in programma due giorni di festa e sportA un anno dalla scomparsa di Davide Ceccaroni, presidente della Uisp Forlì-Cesena, si terrà la prima edizione di ‘Cecca c’è’, un evento di due giorni...

Temi più discussi: Due giorni di eventi multiculturali con la seconda edizione di Popoli in Festa; Trebisacce, due giorni di festa per l’Arancia Bionda Tardiva; A Misinto due giorni di festa davvero per tutti con All Inclusive; Festa della Repubblica.

Torna la sagra di Giannasi: due giorni di festa in piazza tra pollo fritto, birra e tornei di calcio balillaVenerdì 5 e sabato 6 giugno torna la Sagra di Giannasi, due giornate di festa aperte a tutti nell'iconico chiostro di piazza Buozzi. Durante il weekend i partecipanti potranno mangiare i piatti tipici ... milanotoday.it

due giorni di festaFesta della Repubblica 2026, due giorni di eventi a Roma: ecco il programmaFesta della Repubblica 2026: Roma celebra gli 80 anni con due giorni di eventi, dal Quirinale alla parata ai Fori Imperiali. funweek.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web