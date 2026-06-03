Due giorni di festa al Tricalle | il programma

Notizia in breve

Il 3 e il 4 giugno si svolgono i festeggiamenti al Tricalle dedicati a San Francesco Caracciolo. L’evento prevede due serate con musica dal vivo, con attività ricreative programmate per entrambe le giornate. La manifestazione si svolge in un’area dedicata alle celebrazioni religiose e alle attività di intrattenimento per la comunità locale. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età.