Due giorni di festa al Tricalle | il programma
Il 3 e il 4 giugno si svolgono i festeggiamenti al Tricalle dedicati a San Francesco Caracciolo. L’evento prevede due serate con musica dal vivo, con attività ricreative programmate per entrambe le giornate. La manifestazione si svolge in un’area dedicata alle celebrazioni religiose e alle attività di intrattenimento per la comunità locale. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età.
Il 3 e il 4 giugno tornano i festeggiamenti al Tricalle, in onore di San Francesco Caracciolo.Il programma ricreativo prevede due serate di musica. Si parte mercoledì 3 giugno alle 21 circa con il concerto dei Binario 03, una party band che accenderà il piazzale. Giovedì 4, alle 15 la banda della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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