Cecca c' è ha lasciato un segno profondo nel mondo Uisp | in programma due giorni di festa e sport
A un anno dalla scomparsa di Davide Ceccaroni, presidente della Uisp Forlì-Cesena, si terrà la prima edizione di ‘Cecca c’è’, un evento di due giorni dedicato a sport, memoria e aggregazione. Ceccaroni aveva ricoperto ruoli di rilievo sia a livello regionale che nazionale nell’ambito della Uisp, l’associazione che promuove attività sportive e sociali. L’iniziativa si svolgerà con l’obiettivo di ricordare il suo contributo e il suo impegno nel mondo dello sport e della comunità.
A un anno dalla scomparsa di Davide Ceccaroni, presidente della Uisp Forlì-Cesena, in passato impegnato come dirigente in ambito nazionale e nella Uisp regionale Emilia-Romagna, Uisp Forlì-Cesena presenta la prima edizione di ‘Cecca c’è’, una due giorni di sport, memoria e comunità per ricordare.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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