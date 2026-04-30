Cecca c' è ha lasciato un segno profondo nel mondo Uisp | in programma due giorni di festa e sport

A un anno dalla scomparsa di Davide Ceccaroni, presidente della Uisp Forlì-Cesena, si terrà la prima edizione di ‘Cecca c’è’, un evento di due giorni dedicato a sport, memoria e aggregazione. Ceccaroni aveva ricoperto ruoli di rilievo sia a livello regionale che nazionale nell’ambito della Uisp, l’associazione che promuove attività sportive e sociali. L’iniziativa si svolgerà con l’obiettivo di ricordare il suo contributo e il suo impegno nel mondo dello sport e della comunità.