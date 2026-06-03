due fratelli arrestati a catania consegnavano droga a domicilio con un sistema ingegnoso

Due fratelli sono stati arrestati a Catania con l’accusa di spaccio di droga. La polizia ha scoperto che gestivano un sistema di consegna a domicilio, effettuato direttamente nelle abitazioni dei clienti. Durante le operazioni, sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per la distribuzione. L’indagine ha portato all’arresto dei due uomini, ritenuti responsabili di aver organizzato e gestito il servizio di consegna.

Due fratelli sono stati arrestati a Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, dopo essere stati sorpresi mentre gestivano un sistema di consegna “porta a porta” di droga. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata disposta per contrastare la diffusione di stupefacenti e i profitti della criminalità organizzata. Scoperto un sistema di consegna a domicilio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Catania ha intensificato i controlli antidroga su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di arginare la circolazione di sostanze stupefacenti e i relativi affari illeciti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Arrestato a Catania un corriere della droga: trovato in possesso di 15 chili di marijuana

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Due fratelli arrestati a Catania, consegnavano droga a domicilio con un sistema ingegnosoDue fratelli arrestati a Catania per spaccio: gestivano un sistema di consegna porta a porta di droga. Sequestrati cocaina e marijuana. virgilio.it

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