Droga ordinata via messaggistica e recapitata a domicilio come un pacco | arrestati due giovani

Due giovani catanesi sono stati arrestati dalla polizia dopo essere stati trovati con uno zaino pieno di sostanze stupefacenti. Entrambi sono incensurati e sono stati fermati mentre ricevevano una consegna a domicilio. L'operazione si è concentrata su un metodo di consegna tramite messaggistica e consegna diretta, che è stato smantellato durante le indagini.

Entrambi incensurati, sono stati fermati dagli agenti della polizia durante un controllo di routine in via Etnea, nei pressi di piazza Cavour La polizia ha arrestato due giovani catanesi, entrambi incensurati, trovati con uno zaino stracolmo di sostanze stupefacenti. I due, un 18enne e un 17enne, sono stati fermati, a bordo di un'auto, dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza Borgo Ognina per un controllo di routine, in via Etnea, nei pressi di piazza Cavour. Dopo aver intimato l'alt, il conducente si è accostato, ma sin dalle prime fasi delle verifiche i due hanno manifestato un certo nervosismo al punto da insospettire i poliziotti che hanno esteso gli accertamenti anche all’auto, perquisendola da cima a fondo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Droga ordinata via messaggistica e recapitata a domicilio come un pacco: arrestati due giovani Articoli correlati Droga portata in auto a domicilio tra città e territorio: arrestati due giovani spacciatoriL'intervento della Polizia di Stato ha permesso di rinvenire 15 grammi di cocaina già suddivisi in 20 dosi pronte per la vendita, denaro in contanti... Avevano droga in auto: arrestati due giovaniL’asse dello spaccio tra l’entroterra anconetano e il capoluogo umbro finisce sotto la lente d’ingrandimento della polizia di Stato. Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia Contenuti utili per approfondire Droga ordinata Azienda online e rimborsi ai pusher, tonnellate di droga spacciate via appdi Daniele Carotti (ANSA) - ANCONA, 26 MAR - L'autenticazione alla piattaforma di messaggistica istantanea per acquisti online con fotocopia della carte d'identità, selfie mostrando il documento e scr ... msn.com Droga ordinata via app e consegnata a domicilio, tre arresti a BeneventoUn sistema quasi perfetto per lo spaccio di droga: gli ordini presi via app, poi la consegna a domicilio. Ma non è bastato per non essere scoperti e arrestati: tre persone a Benevento sono finite in ... fanpage.it