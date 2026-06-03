Due donne rischiano di morire strangolate | il cuscino le coltellate e la fuga dalla vicina

Due donne sono state aggredite in modo violento in due diverse località italiane. A Castrovillari, una donna ha rischiato di essere strangolata con un cuscino, mentre un’altra ha subito ferite da coltellate. Nello stesso giorno, a Volvera, una donna è fuggita dopo un’aggressione. Entrambi gli episodi sono avvenuti a poche ore di distanza e sono stati segnalati alle autorità.

Due donne barbaramente aggredite. Gli episodi (distinti) sono avvenuti a Castrovillari (Cosenza) e a Volvera, nel Torinese: per ben due volte nel giro di qualche ora si è sfiorata la tragedia. Iniziamo da quanto accaduto nel Comune del Cosentino dove un 30enne, conoscente della vittima, è stato. 🔗 Leggi su Today.it

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