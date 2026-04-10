Le ho strangolate e smembrate | il serial killer di Long Island Rex Heuermann si dichiara colpevole dell’omicidio di 7 donne e ammette di averne uccisa un’ottava

Il 62enne Rex Heuermann, noto come il “serial killer di Long Island”, si è dichiarato colpevole di aver ucciso sette donne. Durante l’udienza, ha ammesso anche di aver ucciso un’ottava vittima, identificata come Karen Vergata nel 1996. L’uomo ha confessato di aver strangolato e smembrato le sue vittime. La dichiarazione di colpevolezza chiude un lungo procedimento giudiziario iniziato con le accuse di omicidio.

Alla fine il “serial killer di Long Island”, il 62enne Rex Heuermann, si è dichiarato colpevole dell’omicidio di 7 donne e ha ammesso di averne uccisa un’ottava, Karen Vergata nel 1996. L’architetto è finito in tribunale per una serie di crimini a lungo irrisolti noti come gli “omicidi di Gilgo Beach. Heuermann ha presentato la sua dichiarazione, mercoledì 8 aprile, in un’aula di tribunale gremita di giornalisti, poliziotti e parenti delle vittime. La sua deposizione pone fine a un caso che ha tormentato gli investigatori, ha incuriosito il pubblico e ha generato documentari true crime, podcast e un film di Hollywood. Le autorità affermano che Heuermann ha ucciso le donne nell’arco di 17 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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