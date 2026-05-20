Sorelle maltrattate dal papà a Bologna la vicina le salva | Lei prima di morire le ha nominate sue eredi

Due sorelle di Bologna, vittime di maltrattamenti da parte del padre, sono state salvate dalla vicina di casa, che le ha assistite durante il periodo di abusi. Alla morte della donna, le sorelle sono state designate come eredi del suo patrimonio, ricevendo così un aiuto economico e un sostegno importante. La vicina, prima di lasciare questa vita, ha deciso di nominare le due sorelle come beneficiarie del suo lascito, offrendo loro una possibilità di ricostruzione e protezione futura.

Costrette a subire violenze dal padre, due sorelle trovavano conforto dalla vicina di casa che alla sua morte le ha lasciate eredi del suo patrimonio come se fossero figlie sue. La vicenda a Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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