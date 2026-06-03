Due giocatori della Lube sono stati convocati dal commissario tecnico italiano per la Volleyball Nations League. La selezione nazionale si prepara ad affrontare la lunga serie di appuntamenti estivi. I due atleti partiranno con la squadra nelle prossime settimane. La convocazione segna un passo importante per i giocatori e per il club, che vedono riconosciuto il loro impegno a livello internazionale. La nazionale si prepara a diverse partite nel corso dell’estate.

Sono due i giocatori della Lube che Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico dell’Italia, ha convocato per iniziare la lunga estate della Volleyball Nations League. Per la prima delle tante (troppe) tappe della competizione itinerante in giro per il mondo, l’ex coach della Lube ha chiamato in maglia azzurra il centrale Gargiulo e lo schiacciatore Bottolo. Ci sarebbe poi Boninfante, regista in forza a Civitanova fino a poche settimane fa. Anzi Bottolo, fresco di rinnovo del contratto con prolungamento che lo legherà alla Lube stile bandiera fino al 2029, è stato scelto da De Giorgi come capitano. Del resto è uno dei giocatori più esperti e vincenti in questo gruppo di partenza della Vnl che al momento è privo di illustri big come Giannelli, Michieletto e Balaso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due convocati in nazionale. La Lube si veste d’azzurro

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