Coppa Europa dei 10.000 La Spezia veste d’azzurro | convocati Battocletti Crippa e Aouani

L’Italia ha annunciato la lista degli atleti convocati per la gara di Coppa Europa dei 10.000 metri che si terrà sabato 23 maggio al centro sportivo Montagna di La Spezia. Tra i nomi selezionati ci sono i corridori Battocletti, Crippa e Aouani, che rappresenteranno il paese in questa competizione. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni europee.

L’Italia ha ufficializzato i convocati per la Coppa Europa dei 10.000 metri, in programma sabato 23 maggio a La Spezia, al centro sportivo Montagna. Saranno 14 gli azzurri selezionati, equamente divisi tra uomini e donne, per una manifestazione continentale che torna nel nostro Paese a undici anni dall’ultima volta. Tra le donne spicca il nome di Nadia Battocletti, campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, argento olimpico e mondiale sui 10.000 e bronzo iridati nei 5000. Con lei sono tate convocato Federica Del Buono, Rebecca Lonedo, Elvanie Nimbona, Elisa Palermo, Greta Settimo e Federica Zanne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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