Due amici in campo e nella vita | Ambrosini e Falcioni si svelano

Notizia in breve

Due calciatori, uno di Pesaro e l’altro di Fano, sono amici sia nella vita che sul campo. La loro relazione si è consolidata nel tempo, condividendo esperienze sportive e personali. La loro amicizia è stata confermata da entrambe le parti, che hanno parlato di legame duraturo e reciproco supporto. Nessun dettaglio su carriere o partite, solo l’affermazione di un rapporto stretto tra i due calciatori.