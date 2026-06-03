Due amici in campo e nella vita | Ambrosini e Falcioni si svelano
Due calciatori, uno di Pesaro e l’altro di Fano, sono amici sia nella vita che sul campo. La loro relazione si è consolidata nel tempo, condividendo esperienze sportive e personali. La loro amicizia è stata confermata da entrambe le parti, che hanno parlato di legame duraturo e reciproco supporto. Nessun dettaglio su carriere o partite, solo l’affermazione di un rapporto stretto tra i due calciatori.
Pesaro, 2 giugno 2026 – Uno pesarese, l’altro fanese. Entrambi calciatori. E soprattutto, amici per la pelle. Massimo Ambrosini e Davide Falcioni, grandi amici dalle prime partite giocate insieme in serie A a vent’anni, sono i protagonisti della terza puntata di ‘Caro Amico’, il primo podcast di Benji & Fede - disponibile su YouTube, Spotify e Apple Podcast - che vede i due amici e colleghi interfacciarsi con un ospite speciale e il suo migliore amico. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoambrosini-e-falcioni-ospiti-del-podcast-di-benji-e-fede-sbwtbhvq Tra soprannomi improbabili e discussioni su barbecue e grigliate, il nuovo episodio di ‘Caro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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