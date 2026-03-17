L'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha commentato la prestazione di Rafael Leao dopo la partita contro la Lazio. In un'intervista a 'DAZN', ha detto che il giocatore portoghese deve mostrare più rabbia in campo e ha osservato che, da centravanti, si concede più pause rispetto ad altre posizioni. Ambrosini ha analizzato il comportamento di Leao durante la partita.

"Io penso che la rabbia che manifesta quando esce deve dimostrarla quando è in campo. Dà sempre quella sensazione che manchi quella carica agonistica". Così Massimo Ambrosini comincia il suo discorso su Rafael Leao, al centro delle polemiche dopo Lazio-Milan per l'episodio avvenuto con Allegri e i compagni al momento del cambio. L'ex centrocampista rossonero, ai microfoni di 'DAZN' ha poi aggiunto: "Però questa rabbia deve manifestarla durante la partita, in un modo o nell’altro. Al 34esimo aveva toccato 4 palloni, di cui uno di testa. La sensazione è che sia per indole che per caratteristiche è un giocatore che devi cercare di tenerlo acceso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Ambrosini: “Leao deve dimostrare la rabbia quando è in campo. Da centravanti si prende più pause”

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