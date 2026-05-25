Un ragazzo di 15 anni si è tuffato nel torrente Guà a Zimella e non è riemerso. I suoi amici hanno dato l’allarme e le ricerche sono iniziate immediatamente, coinvolgendo soccorritori e volontari. Durante la notte, il corpo senza vita del giovane è stato trovato sul fondale del torrente. Le operazioni di recupero sono terminate con il ritrovamento del corpo.

ZIMELLA (VERONA) - Tragedia nella serata di ieri lungo la riva del torrente Guà a Zimella, dove un ragazzo di 15 anni si è tuffato in acqua con gli amici e non è più riemerso. Il corpo senza vita del giovane è stato poi ritrovato sul fondale del torrente, a due metri di profondità. L'allarme è scattato nel pomeriggio verso le 18 perché il ragazzo dopo un tuffo non sarebbe più riemerso: il giovane stava trascorrendo il pomeriggio con alcuni amici facendo il bagno nelle acque del torrente. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona vicina al vecchio mulino, gli amici non hanno più visto riemergere il giovane. I... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Quindicenne si tuffa nel torrente con gli amici e non riemerge. Il corpo senza vita trovato nella notte sul fondale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si tuffa dal pedalò con gli amici e non riemerge: morto un ragazzo al lago di Garda

Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomoNelle acque del fiume Adda, a Trezzo sull’Adda, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo mercoledì 11 marzo, poco prima delle 17.

Temi più discussi: Quindicenne si tuffa nel torrente con gli amici e non riemerge. Il corpo senza vita trovato nella notte sul fondale; Si tuffa nel lago di Como per aiutare i figli, ma non riemerge: salentino scomparso; Si tuffa nel fiume Guà e non riemerge: tragedia a Zimella, muore 16enne; Imprigionato nel Trebbia. Muore dopo un bagno.

Quindicenne si tuffa nel torrente con gli amici e non riemerge. Il corpo senza vita trovato nella notte sul fondaleZIMELLA (VERONA) - Tragedia nella serata di ieri lungo la riva del torrente Guà a Zimella, dove un ragazzo di 15 anni si è tuffato in ... msn.com

Il fratello si tuffa ancora come un rookie di 22 anni che lotta per il suo posto | L'intensità di Virat Kohli è davvero surreale reddit

Dramma nel lago di Como: si tuffa e non riemerge, morto 15enne a Mandello del LarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Dramma nel lago di Como: si tuffa e non riemerge, morto 15enne a Mandello del Lario ... tg24.sky.it