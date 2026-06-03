Dua Lipa ha condiviso le prime foto del matrimonio segreto a Londra con Callum Turner. La cantante, che sta per partecipare a una seconda cerimonia in Sicilia, ha mostrato alcuni scatti sui social. La cerimonia si è svolta in modo riservato e senza annunci pubblici. La cantante è attualmente impegnata in preparativi per l’evento successivo, previsto in Italia.

Un'altra immagine mostra un bacio tra gli sposi, un'altra ancora il look di lei: un completo a due pezzi composto da un blazer con chiusura a bottoni e una gonna midi abbinata, entrambi bianchi, completati da un candido cappello a tesa larga, guanti di raso, tacchi a spillo e un delicato bouquet di papaveri bianchi e gialli. Elegantissimo anche lo sposo, che sfoggiava abito doppiopetto scuro abbinato a camicia e cravatta nere. Le foto social del matrimonio hanno scatenato un diluvio di congratulazioni, anche da parte di personaggi famosi. Tra cui Donatella Versace, che con la cantante ha uno stretto legame ed è stata tra le prime a esprimere il suo affetto: «Sono così orgogliosa di te! Congratulazioni, mia bellissima ragazza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dua Lipa, le prime foto social del matrimonio «segreto» a Londra con Callum Turner

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Dua Lipa Got Married Today in a Surprise Ceremony in London

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Dua Lipa condivide le prime foto del suo matrimonio con Callum Turner: ‘31.05.26 ’ reddit

raga dalla serie di celebrità che secondo me puzzano ci metto tra le prime Dua Lipa, palesemente alito da ciminiera e qualche volta che di birra x.com

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