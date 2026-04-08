Morte di Matthew Perry condannata la regina della ketamina | 15 anni di carcere per aver venduto la dose letale alla star di Friends

Una donna nota come la “regina della ketamina” è stata condannata a 15 anni di carcere per aver venduto la dose che ha causato la morte di un attore famoso, protagonista di una serie televisiva molto nota. La morte dell’attore è avvenuta nell’ottobre 2023 all’età di 54 anni, e la condanna riguarda il suo coinvolgimento diretto nella fornitura di sostanze che hanno portato al decesso. La sentenza segue un procedimento legale durato diversi mesi.

È stata condannata a 15 anni di carcere Jasveen Sangha, conosciuta come la « regina della ketamina », per aver fornito la dose letale che ha provocato la morte dell’attore Matthew Perry, star di Friends, deceduto per overdose nell’ottobre 2023 a 54 anni. La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale federale di Los Angeles, presieduto dal giudice Sherilyn Peace Garnett. La donna, come riferisce il Guardian, ha ammesso nell’ambito di un patteggiamento di aver collaborato con un altro spacciatore per fornire all’attore decine di fiale di ketamina, inclusa quella fatale. Lo scorso anno si era dichiarata colpevole di diversi capi d’accusa, tra cui gestione di un locale destinato allo spaccio, distribuzione di ketamina e un capo più grave legato alla distribuzione con esito mortale o gravi lesioni. 🔗 Leggi su Open.online

Morte di Matthew Perry, condannata la "regina della ketamina" Jasveen Sangha che aveva venduto la dose letalePer i giudici Jasveen Sangha ha cagionato la morte di Matthew Perry, noto attore che nella fortunata serie televisiva Friends indossava i panni di...

Matthew Perry, ‘la regina della ketamina’ rischia 15 anni: chi è Jasveen Sangha, accusata della morte dell’attoreUna donna che ha ammesso di aver venduto a Matthew Perry la ketamina che lo ha ucciso sta per essere condannata.

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Morte di Matthew Perry, 'Ketamine Queen' condannata a 15 anni di carcereJasveen Sangha, soprannominata dai pubblici ministeri la Regina della Ketamina, si era precedentemente dichiarata colpevole di cinque capi d'accusa per reati gravi, tra cui tre capi d'accusa per ... tg24.sky.it

Morte di Matthew Perry, la spacciatrice condannata a 15 anniJasveen Sangha, soprannominata la regina della ketamina, è stata condannata per tre capi d’accusa ... repubblica.it

Una donna di Los Angeles, soprannominata “Ketamine Queen”, è stata condannata a 15 anni di carcere per aver distribuito la droga che ha causato la morte dell’attore Matthew Perry. La sentenza è stata emessa dal tribunale federale, dopo che la donna, J - facebook.com facebook

A tre anni dalla morte di Matthew Perry, la sua famiglia rompe il silenzio, con un duro atto di accusa nei confronti di Jasveen Sangha: «Date a questa donna senza cuore la massima pena detentiva possibile, così non potrà fare del male ad altre famiglie come l x.com