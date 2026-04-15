Il tribunale di Rimini ha disposto il sequestro di circa un milione di euro sul conto di un fratello coinvolto in una disputa familiare. La controversia nasce dalla morte della madre e riguarda la divisione dell’eredità. Sono state riscontrate sospette operazioni di prelievo e movimentazioni sui conti bancari coinvolti, che hanno portato all’intervento giudiziario. La vicenda si svolge nel contesto di tensioni tra i due familiari interessati.

Rimini, 15 aprile 2026 – Il tribunale di Rimini è intervenuto nei giorni scorsi in una delicata controversia familiare che vede contrapposti fratello e sorella dopo la morte della madre, disponendo un sequestro conservativo sui beni per circa un milione di euro. La vicenda nasce all’interno di una famiglia di imprenditori della provincia di Rimini. Dopo la scomparsa dei genitori adottivi, la sorella – assistita da un amministratore di sostegno – ha contestato al fratello una gestione anomala dei conti, sostenendo che negli anni avrebbe effettuato prelievi e trasferimenti per circa 3 milioni di euro, includendo anche somme che sarebbero spettate a lei in sede ereditaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eredità contesa, prelievi sospetti sul conto: sequestrato un milione di euro al fratello

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