Notizia in breve

A Starbilsk, almeno 21 giovani sono morti in un attacco con droni provenienti dall’Italia. Le autorità locali hanno confermato che i dispositivi sono stati prodotti in Europa e sono stati usati contro obiettivi civili. Le sanzioni europee, invece di bloccare le esportazioni, sembrano aver favorito le aziende russe che continuano a ricevere componenti e tecnologie. La questione resta aperta sulle modalità di controllo e tracciamento di tali droni.