Dress code la preside consiglia shorts e canottiere per i bimbi e chi vuole porti il figlio prima a casa

La preside ha suggerito ai genitori di far indossare shorts e canottiere ai bambini durante le lezioni, considerando le alte temperature. L’allarme è stato lanciato quando i termometri hanno superato i trenta gradi, con alcune aule già alle otto del mattino che segnavano quasi ventisei gradi. La scuola ha anche invitato chi lo desidera a portare i figli a casa prima dell’orario di uscita.

L’allarme è scattato quando i termometri hanno superato i trenta gradi e in alcune aule già alle otto di mattina si sfioravano i ventisei. Così la dirigente di un istituto comprensivo, in provincia di Gorizia, come segnala Il Piccolo, ha emanato una circolare, lo scorso 29 maggio. Oggetto: il microclima nei plessi scolastici. Il documento, finito nelle mani delle famiglie e poi girato al quotidiano locale, contiene istruzioni che mescolano l’emergenza climatica e la gestione ordinaria. I genitori sono invitati a mandare i bambini con abiti leggeri – nessun divieto per shorts e canottiere – e a controllare che bevano a sufficienza. Ma c’è di più: a chi ha la possibilità e lo ritiene opportuno, la preside suggerisce di ritirare i figli al termine della quinta ora, prima del suono ufficiale delle 13. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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5yo girl was mocked for no father, next second her CEO daddy appeared

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