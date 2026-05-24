Nel derby a rischio scontri anche il dress code è un problema | la questura ferma il Torino che vuole vietare i colori della Juventus allo stadio

Notizia in breve

La questura ha fermato il Torino che voleva vietare ai tifosi di indossare i colori della Juventus allo stadio. La decisione arriva in un contesto di tensione legata all’orario della gara e ai precedenti episodi violenti. La partita, prevista per oggi, è l’ultima di stagione e si teme che possa scatenare disordini tra i gruppi di tifosi.