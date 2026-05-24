Nel derby a rischio scontri anche il dress code è un problema | la questura ferma il Torino che vuole vietare i colori della Juventus allo stadio
La questura ha fermato il Torino che voleva vietare ai tifosi di indossare i colori della Juventus allo stadio. La decisione arriva in un contesto di tensione legata all’orario della gara e ai precedenti episodi violenti. La partita, prevista per oggi, è l’ultima di stagione e si teme che possa scatenare disordini tra i gruppi di tifosi.
L’orario della gara, i precedenti violenti e persino il dresscode. A Torino, anche sulla base di queste questioni, si registra una certa tensione per possibili disordini tra tifosi in occasione del derby tra i granata e la Juventus dell’ultima giornata di Serie A, in programma oggi, 24 maggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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