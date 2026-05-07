Dress code scuola ciabatte bermuda e canottiere in classe? La circolare del dirigente | Non sono decorosi

Con l’arrivo della stagione calda, molte scuole pubblicano regolamenti riguardanti l’abbigliamento degli studenti. Recentemente, un istituto ha diffuso una circolare in cui si specificano le scelte considerate non appropriate per l’ambiente scolastico, come ciabatte, bermuda e canottiere. La decisione si inserisce in una più ampia prassi di regolamentazione dell’abbigliamento, spesso associata alla fine delle lezioni e all’inizio delle vacanze estive.

Il calendario segna la fine delle lezioni, ma l’avvicinarsi dell’estate porta con sé una consuetudine ricorrente negli istituti superiori: la pubblicazione di regole sull’abbigliamento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Dress code a scuola, la Dirigente: “No a magliette che scoprono l’ombelico, no pantaloncini e canotte”Con l’avvicinarsi della stagione estiva, una dirigente scolastica ha inviato una comunicazione agli studenti, riporta il Gazzettino, per richiamare...

Il segreto del Met Gala: tema e dress code non sono la stessa cosa (e si vede)Ogni primo lunedì di maggio, il mondo della moda e del gossip si ferma per osservare quello che viene definito la notte più importante della moda.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Dress code a scuola, la Dirigente: No a magliette che scoprono l'ombelico, no pantaloncini e canotte.

Dress code a scuola, la circolare di un liceo: no a canottiere, ciabatte e zeppe senza voler limitare la libertà individualeCon l’arrivo delle belle giornate e della primavera arrivano puntuali le circolari scolastiche in merito al dress code a scuola. Un liceo di Roma ha fatto una lista degli indumenti da evitare.Ecco cos ... tecnicadellascuola.it

Nelle scuole torna il dress-code, un liceo di Roma pubblica la lista di abiti e scarpe vietatiDalle magliette troppo corte e i bermuda ai tacchi alti, l'elenco degli indumenti da lasciare nell'armadio per motivi di decoro e sicurezza nella scuola del centro ... romatoday.it