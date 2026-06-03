Per anni è rimasto lontano dai riflettori, con il suo nome che riaffiorava soltanto nei ricordi dei telespettatori più affezionati di Amici di Maria De Filippi. Eppure, nelle ultime ore, una vicenda giudiziaria lo ha riportato improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica, attirando curiosità e interrogativi su quanto sarebbe accaduto all’interno di una struttura sanitaria della Capitale. Tutto avrebbe avuto origine il 31 maggio, quando l’ex volto televisivo si sarebbe recato al Pronto Soccorso dell’Aurelia Hospital dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale come pedone investito da un’automobile. Una situazione apparentemente ordinaria che, secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbe però assunto contorni ben più complessi durante l’attesa in ospedale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Dovete morire, vi amm***o”. Minaccia infermieri e poliziotti, il volto di Amici immobilizzato e arrestato

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