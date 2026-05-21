Pinuccio o' Pazz di Mare Fuori Artem arrestato la minaccia a poliziotti | Vi sfondo

Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pinuccio 'o pazz' nella serie tv Mare Fuori, è stato arrestato a Milano dalla polizia, dopo aver danneggiato quattro auto in sosta a Rho con amici, secondo le accuse.Il 26enne è anche accusato di aver insultato e minacciato gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia

Sullo stesso argomento

Notte di follia a Milano, l'attore di Mare Fuori "Pinuccio U Pazz" devasta auto in sosta e minaccia i poliziotti: "Vi sfondo"Prima il raid vandalico contro le auto in sosta, poi la folle reazione all'arrivo delle volanti, con insulti e minacce agli agenti.

Leggi anche: Danneggia le auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti: arrestato Artem Tkachuk, “Pino o’ pazzo” di Mare Fuori

Da Mare Fuori alla notte di follia a Rho di Pinuccio ‘u Pazzo: Artem Tkachuk distrugge 4 auto posteggiate e finisce in manetteLa notte brava dell’attore 25enne di origini ucraine, uno dei protagonisti della serie tv. Assieme a tre amici dovrà rispondere di danneggiamento pluriaggravato e oltraggio a pubblico ufficiale. Ecco ... msn.com

Arrestato Artem Tkachuk, Pino ‘o pazzo di Mare Fuori: con gli amici danneggiava auto in sostaQuattro auto in sosta, colpite una dopo l'altra da altrettanti ragazzi. Violenza gratuita, danni da qualche centinaio di euro. Prima una Peugeot, paraurti e specchietto spaccati. Poi una Dacia e una R ... milano.repubblica.it